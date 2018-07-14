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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor

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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor
Çankaya Belediyesince yaz aylarında Başkent’te kalan vatandaşların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak ve yazlık sinema keyfini yaşatmak için gelenekselleştirdiği Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor.

Gülse Birsel’in yazıp Ozan Açıktan’ın yönettiği “Aile Arasında” filmi bu kez İsmet İnönü Parkı’nı dolduran izleyicilere bol kahkahalı bir akşam yaşattı.

Bir yanda piknikçilerin diğer yanda sinema koltuklarında izleyicilerin yer aldığı İsmet İnönü Parkı’nda bini aşkın vatandaş perdeden yansıyan görüntüler ve replikler eşliğinde kahkahalar atarken çocuklar da gösterim öncesi dağıtılan mısırlarını yiyip, özgürce parkta oynadı.

Film izlemeye oğlu Aras ile birlikte gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, film öncesi vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin yanı sıra semt sakinlerinin keyifli akşamına ortak oldu.

21 Temmuz tarihine dek çeşitli Pazar yeri, kent meydanı ve konser alanlarında gösterimi devam edecek Aile Arasında filmi yerini 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Ata Demirer’in kaleme alıp oynadığı “Olanlar Oldu” filmine bırakacak.

 

 Aile Arasında Filminin kalan gösterim günleri:

14 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı- Anıtpark Konser Alanı

17 Temmuz 2018, Cebeci Camisi Önü- Ayrancı Pazar Yeri

18 Temmuz 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri- Kırkkonaklar Pazar Yeri

19 Temmuz 2018, Huzur Pazar Yeri-Naci Çakır Pazar Yeri

20 Temmuz 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı- Yaşamkent Spor Parkı

21 Temmuz 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı

 

Olanlar Oldu Filmi Gösterim Günleri:

25 Temmuz 2018, Atapark (Çayyolu)- Ahmed Arif Parkı

26 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri- 100. Yıl Pazar Yeri

27 Temmuz 2018, İsmet İnönü Parkı- Aşıkpaşa Pazar Yeri

28 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı- Anıtpark Konser Alanı

31 Temmuz 2018, Cebeci Camisi Önü- Ayrancı Pazar Yeri

01 Ağustos 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri- Kırkkonaklar Pazar Yeri

02 Ağustos 2018, Huzur Pazar Yeri- Naci Çakır Pazar Yeri

03 Ağustos 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı- Yaşamkent Spor Parkı

04 Ağustos 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı

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