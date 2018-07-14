Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor

Gülse Birsel’in yazıp Ozan Açıktan’ın yönettiği “Aile Arasında” filmi bu kez İsmet İnönü Parkı’nı dolduran izleyicilere bol kahkahalı bir akşam yaşattı.
Bir yanda piknikçilerin diğer yanda sinema koltuklarında izleyicilerin yer aldığı İsmet İnönü Parkı’nda bini aşkın vatandaş perdeden yansıyan görüntüler ve replikler eşliğinde kahkahalar atarken çocuklar da gösterim öncesi dağıtılan mısırlarını yiyip, özgürce parkta oynadı.
Film izlemeye oğlu Aras ile birlikte gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, film öncesi vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin yanı sıra semt sakinlerinin keyifli akşamına ortak oldu.
21 Temmuz tarihine dek çeşitli Pazar yeri, kent meydanı ve konser alanlarında gösterimi devam edecek Aile Arasında filmi yerini 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Ata Demirer’in kaleme alıp oynadığı “Olanlar Oldu” filmine bırakacak.
Aile Arasında Filminin kalan gösterim günleri:
14 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı- Anıtpark Konser Alanı
17 Temmuz 2018, Cebeci Camisi Önü- Ayrancı Pazar Yeri
18 Temmuz 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri- Kırkkonaklar Pazar Yeri
19 Temmuz 2018, Huzur Pazar Yeri-Naci Çakır Pazar Yeri
20 Temmuz 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı- Yaşamkent Spor Parkı
21 Temmuz 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı
Olanlar Oldu Filmi Gösterim Günleri:
25 Temmuz 2018, Atapark (Çayyolu)- Ahmed Arif Parkı
26 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri- 100. Yıl Pazar Yeri
27 Temmuz 2018, İsmet İnönü Parkı- Aşıkpaşa Pazar Yeri
28 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı- Anıtpark Konser Alanı
31 Temmuz 2018, Cebeci Camisi Önü- Ayrancı Pazar Yeri
01 Ağustos 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri- Kırkkonaklar Pazar Yeri
02 Ağustos 2018, Huzur Pazar Yeri- Naci Çakır Pazar Yeri
03 Ağustos 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı- Yaşamkent Spor Parkı
04 Ağustos 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı
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