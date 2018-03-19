Çankaya Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi “Sağlıklı Gülümseyin” sloganıyla yetişkin vatandaşlara ağız ve diş sağlığı alanında sunum yapıyor

Çankaya Belediyesi diş hekimleri okullarda gerçekleştirdikleri seminerlerini şimdi de Çankaya Evlerinde sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri nde vatandaşlar bir yandan el becerilerini geliştirecek kurslara katılırken bir yandan da sağlık konusunda bilgilendirici seminerlere katılıyor.

“Sağlıklı Gülümseyin” sloganıyla yetişkin vatandaşlara ağız ve diş sağlığı alanında sunum yapan Çankaya Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nden diş hekimi Seda Malçok, ağız ve diş sağlığının nasıl korunacağı konusunda uygulamalı olarak bilgiler veriyor.

Sokullu Çankaya Evinde gerçekleşen ve yoğun bir katılımın olduğu sunumda Malçok, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğinden diş çürüklerine diş sağlığında beslenmeden ideal diş fırçasının nasıl olması gerektiğine kadar birçok konuda ayrıntılı bilgiler ışığında vatandaşları aydınlatıyor.

Çankaya Belediyesine bağlı tüm Çankaya Evlerinde periyodik olarak gerçekleştirilen sunumlarda katılan vatandaşlar, sağlıklı gülümseme için gerekli olan bilgilere sahip olmanın yanı sıra Belediye’nin ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmet verdiği Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ile semtlerde bulunan sağlıkevlerine davet ediliyor.