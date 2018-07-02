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Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 2. Kadın Emeği Festivali yoğun ilgi gördü

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Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 2. Kadın Emeği Festivali yoğun ilgi gördü
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 2. Kadın Emeği Festivali, konserler, el emeği ürünleri stantları, çocuklara yönelik etkinlikleriyle Başkentlilere keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Çankaya Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Kadın Emeği Festivali, üreten kadınları keyifli bir hafta sonunda Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda bir araya getirdi.

Kadınların sosyal yaşama katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamında eşitlikçi çalışmalarıyla dikkat çeken Mor Bayrak’lı Çankaya Belediyesi, el emeği stantları, spor, dans ve uçurtma gösterileri ve Retro Queen, İstanbul Girls Orkestra, Sıla Gençoğlu, Suzan Kardeş ve Yasemin Göksu konserlerinin yer aldığı 3 gün süren 2. Kadın Emeği Festivali gerçekleştirdi.

İlk gün 200 kadının el emeğini sergilediği stantların açılışı ile başlayan festivalde, Latin dans gösterileri, çocuklara yönelik animasyon etkinliklerinin ardından Sıla Gençoğlu sahne aldı.  Çocuklara pamuk şeker dağıtımının yapıldığı mahalle oyunları, uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlenen festivalde Ahlatlıbel Atatürk Parkı zumba gösterileri ile şenlendi. Retro Queen ve İstanbul Girls Orkestra’nın sahne aldığı 2. Günün ardından coşku Pazar günü doruğa ulaştı.

Üçüncü gün, bir burs fonu yararına stantlarda satılmak üzere Bekriya Sofrası Balkan Lezzetleri kitabını bağışlayan Suzan Kardeş tüm stantları gezerek kadınları kutlamasıyla hareketlendi. Tek tek kadınlarla sohbet edip anı fotoğrafları çektiren Kardeş, akşam verdiği konserde de coşkusunu Ankaralılarla paylaştı. Balkan ezgilerinin en güzel örneklerini sunan Kardeş, sahneye davet ettiği Yasemin Göksu ile seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturdu.

 

ANONSLAR KONSERLERE RENK KATTI

Onbinlerce insanın servis, toplu taşım ve özel araçlarla akın ettiği Kadın Emeği Festivali onbinlerce Ankaralıya ev sahipliği yaptı.

Sık sık birbirini kaybeden çiftler ve çocuklar için yapılan anonslar yerini bir süre sonra doğum günü ve evlilik yıldönümü anonslarına bıraktı. Suzan Kardeş’in yaptığı esprili anonslarla sahnede ebeveynlerini bekleyen çocuklar konseri yakın plan izlerken kaybolduklarını unutarak ilgi odağı olmanın tadını çıkardılar.

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