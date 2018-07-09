Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesisleri’nde boyasını kendi üretiyor

Çankaya Belediyesi Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesisleri’nin en renkli yeri olan boya atölyesinde Çankaya’nın renkleri üretiliyor.

Yol çizgilerinden kaldırım boyalarına, oyun alanlarından spor sahası zeminlerine kadar hemen her alanda kullanılan boyaların üretildiği atölyenin günlük üretim kapasitesi 1,5 ton.

ÇEVRE DOSTU BOYALAR

Maliyeti en aza indirmek amacıyla uzun süre dayanıklı boyaların üretildiği atölyede, farklı renk pigmentleri ile her renkten boya yapılabiliyor. Kendine özgü formülasyon ile üretim yapılan atölyede, 10 yıllık ömürlü boyalar üretiliyor. Her türlü hava şartlarına ve dış faktörlere dayanıklı boyaların bir başka özelliği ise dostu olması. Çankaya Belediyesinin atölyelerinde üretilen bu boyalar, ağaçlara, bitkilere herhangi bir zarar vermiyor.

Çankaya’nın markası New York tarzı renkli kaldırımlardan, okul zeminlerinden çocuk oyun alanlarındaki boyaya kadar birçok alanda kullanılan boyalar, düşük maliyet ve yüksek kalitede Çankaya Belediyesi Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesisleri Boya Atölyesi’nde ihtiyaç doğrultusunda üretiliyor. Aynı tesislerde, kış aylarında kullanılmak üzere buzlanmayı önleyecek solüsyon da üretimi de yapılıyor.