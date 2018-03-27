Çankaya Belediyesi Anıtpark Çankaya Evi’ni törenle halkın hizmetine sundu

2018 yılında birçok büyük projeyi tamamlayarak halkın hizmetine sunmaya hazırlanan Çankaya Belediyesi, yılın ilk açılışını yaptı. Bahçelievler, Anıttepe ve Beşevler bölgesine hizmet verecek Anıtpark Çankaya Evi çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı.

Çanaya'da ki 26. Çankaya Evi olarak hizmete giren Anıtpark Çankaya Evi, Bahçelievler ve civarındaki halkın ikinci adresi olacak.

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru, Çankaya Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi.

“ONLAR BELEDİYECİLİĞİN YÜZ AKIDIR”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’de en fazla hizmeti hayata geçiren Çankaya Belediyesidir. Biz bu dönem yaptıklarımızla bütün ilçe belediyelerini geride bırakmış durumdayız. Bu nedenle Belediye Meclis Üyelerimize ve tüm belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum. Onlar, belediyeciliğin yüz akıdır” dedi.

“Bir yerle hemhal olmaz, kendinizi oranın parçası hissetmezseniz ve el ele omuz omuza yürümezseniz orada sorun olur. Bir belediye başkanı elbette çok çalışacak ama partisi sayesinde o koltukta oturduğunu unutmayacak” diyen Taşdelen, “Ben her zaman yanımızda oldukları için İl Başkanlığımıza, İlçe Başkanlığımıza ve bütün partililerime teşekkür ediyorum. Başarı birliktelikten geliyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİEVLER’E DAHA BÜYÜK ÇANKAYA EVİ SÖZÜ

Ankara’daki 25 ilçeden sadece Çankaya ve Yenimahalle’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğunu hatırlatan Taşdelen; “Ama nüfusa baktığınızda Ankara’nın yüzde 40’ını bu iki belediye yönetiyor. Bizim arkamızda hükümet yok, bizim arkamızda büyükşehir yok ama Ankara’nın en başarılı iki ilçesi Çankaya ve Yenimahalle. Çünkü biz sosyal demokratız, çünkü biz Atatürkçüyüz, çünkü biz ranta talana dayalı değil halka ve sevgiye dayalı hizmet ediyoruz. Bu nedenle ben inanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde bu iki belediyenin çalışma kültürüyle birçok ilçe belediyesini ve Büyükşehir’i alacağız” diye konuştu.

Taşdelen sözlerini, Anıtpark Çankaya Evi ’nin yanı sıra Bahçelievler’e büyük bir Çankaya Evi yapılacağı sözünü vererek tamamladı.

ANITPARK, 26’INCI ÇANKAYA EVİ

Mahalle halkının sosyal ve kültürel hayata katılımı, kişisel becerilerini geliştirmeleri ve meslek edinme kurslarına katılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çankaya Evleri, mahalle halkının belediye yönetimine katılımının gerçekleştiği katılımcı demokrasi modelinin de uygulandığı günümüz halk evleri niteliğinde hizmet veriyor. 26’ıncı Çankaya Evi’ni hizmete açan Çankaya Belediyesi yaklaşık yüz branşta hizmet veriyor. Her yıl 20 binin üzerinde vatandaş hobi,

meslek edindirme ve sosyal etkinliklerden yararlanıyor. Açılışı yapılan Anıtpark Çankaya Evi de dekoratif ev aksesuarları, işaret dili, makyaj teknikleri, kara kalem resim, Türk Halk Müziği Korosu, dijital fotoğrafçılık ve yetişkin gitar kursu gibi kurslar ile faaliyet gösterecek.