Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinden devredilen caddelerde de asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladı

ÇANKAYA’NIN CADDELERİ DE RENKLENİYOR.

Çankaya Belediyesi, kendisine bağlı sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Aralık 2017 tarihli kararıyla 15 metrenin altındaki yolların ilçe belediyelerine devredilen 525 caddeyi de, 2018 asfalt sezonu programına alarak yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla imar planlarındaki yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla yol türüne bakılmaksızın yol genişliği 15 metre ve üzerindeki yolların Büyükşehir Belediyesine yol genişliği 15 metrenin altındaki yolların ise ilçe belediyelerine bırakılmasıyla ilgili Meclis kararını uygulayan Çankaya Belediyesi sokaklara bir yandan asfalt atarken bir yandan da kaldırımları renkli desenli asfaltla donatıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile hizmet aşamasında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması uyum ve koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda hareket eden Çankaya Belediyesi, yol türüne bakılmaksızın Büyükşehir Belediyesinden geçen 525 caddenin asfalt ve kaldırım çalışmalarını 1 Ocak itibariyle tüm birimleriyle gerçekleştiriyor.

Dayanıklılığı ve farklı yapısıyla tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarını ilçe sokaklarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesinden geçen caddelerde de uygulayan Çankaya Belediyesi, uzun süre sonra caddelerin çehresini de değiştirmiş oldu.