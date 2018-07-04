Çankaya Belediyesi asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaparak hedef olarak belirlediği 250 bin ton asfaltın üçte birini Mayıs ayından bu yana Çankaya sokaklarına attı

Çankaya Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de asfaltta hedeflediği rakamın üzerine çıkmak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürürken Mayıs ayında başladığı asfalt sezonunda Çankaya sokaklarına 84 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çankaya’da asfaltsız sokak ve yol kalmayacak ilkesiyle çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, Mayıs ayından bu yana ilçede yer alan 124 mahallenin 100’ünde çalışmalarını sürdürürken bu süreçte 72 bin 800 ton tam kaplama, 5 bin ton onarım ve 6 bin 200 ton renkli desenli asfalt kaldırım olmak üzere toplamda 84 bin ton asfalt serdi.

Her sene bir önceki seneye oranla hedeflediği rakamları aşmayı başaran ve rekorlarına yenilerini ekleyen Çankaya Belediyesi, 2014 yılında 71 bin 682 ton, 2015 yılında 189 bin 709 ton, 2016 yılında 213 bin 726 ton ve 2017 yılında ise 163 bin 870 ton asfalt serimi gerçekleştirerek 2015 yılında belirlediği 150 bin ton, 2016 yılında hedeflediği 200 bin ton ve 2017 yılında hedeflediği 150 bin ton rakamlarını fazlasıyla aşmış oldu.

Bu sene de önceki seneler gibi asfalt sezonuna hızlı bir giriş yapan Belediye, 2 aylık periyotta 195 sokak ve caddede tam kaplama, 640 sokak ve caddede onarım ile 8 okulda ve 13 resmi kurumda koordineli biçimde çalışmalarını sürdürdü.