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Çankaya Belediyesi Ayrancı Bahar Evinde bir araya gelen yaşlılar, Yaşlılara Saygı Haftasını şiirle, müzikle ve gönüllerince eğlenerek kutladı

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Çankaya Belediyesi Ayrancı Bahar Evinde bir araya gelen yaşlılar, Yaşlılara Saygı Haftasını şiirle, müzikle ve gönüllerince eğlenerek kutladı
Çankaya Belediyesinin yaşlı vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerin içerisinde bulunmaları için ilçenin değişik yerlerinde hizmete sunduğu Baharevlerinden Ayrancı Bahar Evinde Yaşlılara Saygı Haftası coşkuyla kutlandı.

Yaşlılara Saygı Haftasını bir dizi etkinlikle kutlayan Çankaya Belediyesinin Ayrancı Baharevi’nde düzenlediği etkinliğe katılan vatandaşlar şair Hüseyin Atabaş’ın okuduğu şiirleri dinledi. Halk müziği sanatçısı Ertuğrul Doğan’ın seslendirdiği türkülere ve parçalara eşlik eden vatandaşlar halay çekip oyun havası eşliğinde piste çıktı.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’nın da yalnız bırakmadığı vatandaşlar, Cebeci Bahar Evi Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği parçalara eşlik etti.

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