  • BIST 93.067
  • Altın 189,441
  • Dolar 4,8363
  • Euro 5,6134
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C

Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 947 sokak hayvanını yuva sahibi yaptı

»
Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 947 sokak hayvanını yuva sahibi yaptı
Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 8 bin 950 sokak hayvanının tedavi işlemini gerçekleştirirken bunlardan 947’sini yuva sahibi yaptı.

Her canlının yaşam hakkı olduğunu ilke edinen Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarının binlercesini tedavi ediyor. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çayyolu Geçici Bakım İstasyonu ile Çankaya bölgesinde yaşayan sokak hayvanlarının aşılamasından kısırlaştırılmasına, beslemesinden sahiplendirilmesine birçok hizmeti sunan Belediye, 2018 yılının ilk 6 ayında 8 bin 950 hayvanın tedavi işlemini gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmalarına özel önem veren Çankaya Belediyesi, bu yıl ilk 6 ay içerisinde bin 929 hayvanı kısırlaştırdı, 947 hayvanı da sahiplendirdi, 2 bin 589 hayvanın ise aşı işlemini gerçekleştirdi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi kreşleri İngilizce'ye ilave olarak İspanyolca dersleri de verecek16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldiği yemekte katılımcılara hitap etti15 Temmuz 2018 Pazar 20:31
  • Çankaya Belediyesi ilçede bulunan parkları yazlık çiçeklerle donattı14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:29
  • Çankaya Belediyesinin çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor13 Temmuz 2018 Cuma 12:25
  • Çankaya Belediyesi Temizlik İşçilerinin oluşturduğu çöpten çıkan kütüphane 20 bin kitaba ulaştı13 Temmuz 2018 Cuma 11:13
  • Çankaya Belediyesi yeni parklarının yapımına aralıksız devam ediyor12 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
  • Çankaya Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:47
  • Çankaya Belediyesi ilçede bulunan pazaryerlerindeki ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve muayenelerini aralıksız sürdürüyor11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:45
  • Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” sistemi büyümeye devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 10:13
  • Çankaya Belediyesi’nin, “Kalpten Gelen Yolculuk” adıyla geçen yıl ilk kez düzenlediği kültür gezileri bu yıl farklı rotalarla devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 10:12
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim