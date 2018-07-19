Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 947 sokak hayvanını yuva sahibi yaptı

Çankaya Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 8 bin 950 sokak hayvanının tedavi işlemini gerçekleştirirken bunlardan 947’sini yuva sahibi yaptı.

Her canlının yaşam hakkı olduğunu ilke edinen Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarının binlercesini tedavi ediyor. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çayyolu Geçici Bakım İstasyonu ile Çankaya bölgesinde yaşayan sokak hayvanlarının aşılamasından kısırlaştırılmasına, beslemesinden sahiplendirilmesine birçok hizmeti sunan Belediye, 2018 yılının ilk 6 ayında 8 bin 950 hayvanın tedavi işlemini gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmalarına özel önem veren Çankaya Belediyesi, bu yıl ilk 6 ay içerisinde bin 929 hayvanı kısırlaştırdı, 947 hayvanı da sahiplendirdi, 2 bin 589 hayvanın ise aşı işlemini gerçekleştirdi.