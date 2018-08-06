Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni sezona hazırlanıyor

Başkentin en önemli sanat merkezlerinden Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), yeni sanat dönemine hazırlanıyor.

Elektrik aksamından havalandırmasına çok kapsamlı tadilatın gerçekleştirdiği Merkez, açılışını 20. Yıl kutlamaları ile yapacak.

Ankaralılara yıllarca su deposu olarak hizmet veren yapının yerine yapılan ve o günden buyana Ankara’da sanatın merkezi haline gelen ÇSM, her yıl yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü sergilerin yanı sıra konferanslardan konserlere, sergilerden film gösterimine birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Merkez’de yeni sanat sezonu öncesi çok kapsamlı tadilat başlatıldı. Aydınlatmaları ve elektrik aksamı yenilenen ÇSM’de sanat etkinliklerine tahsis edilen 4 katta boyama işlemi de gerçekleştiriliyor. 2 çok amaçlı salonu ve 5 sergi salonu bulunan ÇSM, önceki yıl 325 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yıl boyu 120 bin 347 kişiyi sanatla buluşturan ÇSM’de 52 sergi, 130 film gösterimi, 45 konser, 21 tiyatro gösterimi yapıldı.

Nitelik ve niceliğini artırarak tiyatro, sinema, resim, müzik, fotoğraf alanının önemli isimlerini ağırlamayı hedefleyen Çağdaş Sanatlar Merkezi, sosyal kültürel etkinliklerin de yine bir numaralı adresi olacak.