Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Mart ayı sanatsal etkinliklerine Ankara Kadın Ressamlar Derneği’nin 48. Yıl Geleneksel Sergisi ile başlıyor

Film gösterimi, festival, sergi, konser gibi birçok etkinliğin düzenleneceği programlarda, Mart ayının ilk haftası Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘kadın’ ağırlıklı etkinliklerle geçecek.

1-12 Mart tarihleri arası gerçekleşecek sergide, birçok kadın ressamın eserleri yer alacak.

2-15 Mart tarihleri arasında ise “ Kadın , Sesli Düşünme Notları” adlı karma sergi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. 3 Mart’ta başlayacak ve 30 Mart’a kadar devam edecek SALT’ın “İşveren Sergisi” 1930’lardan 2010’a kadar bir dizi yapı temelinde geliştirilen bağımsız araştırmacı, akademisyen, mimar ve işverenin katkılarıyla hazırlandı.

Galeri Çankaya 5-16 Mart tarihleri arası 8+8=Elif, Aynaya Bak “Elif Saklıdır” karma sergisine ev sahipliği yapacak. 8 erkek, 8 kadın sanatçının bir araya geldiği sergi Dünya Kadınlar Gününe özel “kadın” temasını işliyor.

MART’TA SANAT KADINA ADANIYOR

Sevmek sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikayesini konu edinen “Aşk Ölsün” adlı tek kişilik oyun 5 Mart’ta, “Sevgilime Göz Kulak Ol” adlı Haldun Dormen yönetmenliğindeki 2 perdelik oyun 7 Mart’ta, “Can Kırıkları” ise 8 Mart’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenecek. 7 Mart’ta Dünya Kadınlar Gününe özel olarak 6 Mart’ta Suzan Kardeş, 9 Mart’ta ise Yasemin Göksu konseri Yılmaz Güney Sahnesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 8 Mart’ta ayrıca Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP platformu Ankara gönüllülerinin düzenleyeceği etkinliklere ev sahipliği yapacak. Program çerçevesinde Pınar Ayhan’ın “Tarihte Kadın Portresi” isimli müzikli gösterisi sahnelenecek.

“HASRET” MÜZİKALİ DE VAR KIZILTUĞ ANMASI DA

Gazeteci Şükrü Küçükşahin’in “Adalet İçin Yürümek” adlı kitabının imza günü ise 12 Mart’ta Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Aynı gün Yılmaz Güney Sahnesi ise Madımak katliamında hayatını kaybeden ozan Hasret Gültekin anısına düzenlenen “Hasret” adlı türkü müzikaline ev sahipliği yapacak. Yakın zamanda hayatını kaybeden Halk Ozanı Ali Kızıltuğ da 13 Mart’ta türkülerle Yılmaz Güney Sahnesinde anılacak. 16 Mart tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverler ile buluşacak “İlk Çeyrek Raporu” adlı sergi ise yaşamlarının ilk 25 yılını dolduran genç ressamlara ev sahipliği yapacak.

“Sümerbank Tanrıçası” adlı Suzan Batu’nun kişisel resim sergisi 17 Mart-15 Nisan tarihleri arası Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde olacak. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 19 Mart’ta düzenleyeceği etkinlik ile Türkiye’nin büyük ozanı Aşık Veysel’i anacak, hem de Nevruz’un gelişi vesilesiyle etkinlikler düzenlenecek.

KURTULUŞ DESTANI YILMAZ GÜNEY SAHNESİ’NDE

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi 20-30 Mart tarihleri arası “4+1 Seramik Sergisi” ne ev sahipliği yapacak. Aynı tarihler arası Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından hazırlanan “Gerçeklik Alanı-5” adlı resim sergisi ise Galeri Çankaya’da sanatseverlerle buluşacak. 20 Mart tarihinde “Kurtuluş Destanı: Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” Faruk Demir müzik dinletisi ise Yılmaz Güney Sahnesinde dinleyiciler ile buluşacak.