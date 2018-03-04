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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Salt Ankara İşveren Sergisine ev sahipliği yapıyor

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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Salt Ankara İşveren Sergisine ev sahipliği yapıyor
Türkiye’de mimar ve işveren müzakerelerinin üretimlere etkisini, bir dizi nitelikli yapının gelişim süreçleriyle sunan İşveren Sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Çankaya Belediyesi olarak bu sergiyi Salt Galata’da açıldıktan sonra takip ettiklerini belirterek, ODTÜ’nün kuruluş sürecine dair belgelerin, Kemal Kurdaş’ın Altuğ ve Behruz Çinici ile yazışmalarının sergilenmesinin önemine vurgu yaptı. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük üniversitelerinden biri olan ODTÜ’nün oluşturduğu büyük birikimin Rektör Kemal Kurdaş ve mimarlarla olan ilişkisinin çok önemli olduğunu dile getiren Kaya, Çankaya’nın kültürel birikimine önemli bir katkı sunan sergi için çalışma ekibine teşekkür etti.

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ise, serginin başlangıcı olarak ODTÜ Kampüsünün hikayesi ve bir başka bürokrat Özer Türk’ün geniş yelpazedeki çalışmaları olduğunu ifade ederek, arşiv araştırmalarına başladıktan sonraki süreci anlatıp sergi hakkında bilgi verdi.   

SALT tarafından geliştirilen İşveren Sergisi, 1930'lardan 2010'lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul'da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi yapı temelinde, mimar ile işveren arasındaki bu kritik ilişkiyi ve iletişimin ürüne nasıl yansıdığını irdeliyor.

ODTÜ Kampüsü, Makbule Atadan Villası, Denizli Basma ve Boya Sanayi Fabrikası ile Yahşibey Tasarım Çalışmaları yapısını da içeren seçki, özgün arşiv belgeleri ve söyleşilerle desteklenen anlatımlarla işverenin yapıdaki belirleyici rolüne odaklanıyor.

Öte yandan, turizmin gelişimi için öncü adımlar atmış bürokrat Özer Türk'ün incelemeye açılan kişisel arşiviyle de, işveren rolünün maddi kaynak sağlayıcılığından daha önemli yeniliklere aracılık etme potansiyeli vurgulanıyor. Sergide çok sayıda proje, görsel ve röportajlarla zenginleştirilmiş içerikler bulunuyor.

Aralarında Başkent için efsane bir proje olan ODTÜ projesinin de yükselişinin gözler önüne serildiği sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonlarında 30 Mart tarihine dek görülebilir.

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