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Çankaya Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı

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Çankaya Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı
Alper Taşdelen ve Derneğin Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Yüksel arasında imzalanan protokol kapsamında...

Alper Taşdelen ve Derneğin Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Yüksel arasında imzalanan protokol kapsamında, Çankaya Evleri’ne devam eden öğrenciler, üniversiteli ablaları ve abileriyle bir araya gelerek, eğitim, kültür ve sanat konularında düzenlenecek etkinliklere katılacak. Eylül 2018’den itibaren Çankaya Evlerindeki dersliklerde gerçekleşecek faaliyetlerin donanım teminini ve giderlerini de belediye karşılayacak.

“SON DÖNEMDE 350 BİN KİŞİYE ULAŞTIK”

Başkan Taşdelen, Başkanlık Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde ÇYDD ile birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Son dönemde 300-350 bin kişiye ulaşan işler yaptık. Bu sayıyı daha da artıracak projeler geliştiriyor ve tabii ki çok çalışıyoruz” dedi.  

ÇYDD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Yüksel de “Ne zaman ihtiyaç duysak desteğini aldığımız Çankaya Belediyesi ile işbirliğimizin artmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Derneklerinden burs alan üniversite öğrencilerinin, Çankayalı kardeşleriyle biraraya gelecek olmaktan heyecan duyduğunu belirten Yüksel, mekan sorunu yaşamadan ortak etkinliklerde buluşacak olan öğrencilerin birbirlerine büyük katkıları olacağını ifade etti.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’nın, ÇYDD Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de yer aldığı törende, öğrencilere Atatürk'ün ölümsüz eseri “Nutuk” hediye edildi.

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