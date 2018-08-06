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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitimlerine devam eden çocuklar yogayla bedeni ve zihni güç kazanıyor

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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitimlerine devam eden çocuklar yogayla bedeni ve zihni güç kazanıyor
Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde kurslara katılan vatandaşlar sosyalleşme imkanı bulurken çocuklar da eğitimlerinin yanı sıra boş vakitlerini sosyal aktiviteler ile değerlendiriyor.

Hayatın her alanında insana dokunan hizmetleriyle insan odaklı sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarına imza atan Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinde eğitim gören çocukları yoga ile tanıştırarak çocukların farklı bir etkinlik içerisinde yer almalarını sağlıyor.

Nefes alan her canlı yoga yapabilir anlayışıyla Mayıs ayı sonunda 20 çocuğun katılımıyla başlayan Çocuk Yogası, Bademlidere Çankaya Evinde devam ediyor. Derin Yoga Atölyesinden Raşit Özdemir’in eğitimlerine katılan 9-14 yaş arası çocuklar, haftanın 1 günü katıldıkları yogayla bedeni ve zihni dinç tutuyor.

Yoga eğitmeni Raşit Özdemir’in gösterdiği yoga tekniklerini uygularken keyifli zaman geçiren çocuklar yoga seanslarının olduğu Pazartesi gününü iple çekiyor.   

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