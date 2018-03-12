Çankaya Belediyesi, Çansera’da yazlık çiçek çalışmalarına başladı. Bu yılki hedef 550 bin çiçek

Çansera’da çiçek üretim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çankaya Belediyesi, yazlık çiçek çalışmalarına başladı. Bu yılki hedef 550 bin çiçek.

Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan ve yaz-kış üretim yapılan Çansera ’da yeni çiçeklerin üretimine ara vermeden devam ediyor. Kış aylarının ardından şimdi de baharda ve yaz aylarında parkları süsleyecek çiçekler üretiliyor.

Kendi seralarında ve kendi işçileriyle en ekonomik üretim yapan Çankaya Belediyesi, ürettiği çiçekleri Nisan ayının son haftasından itibaren parklara dikmeye başlayacak. Üçte biri fideleme aşamasında, binlercesi ise tohum atma aşamasında olan çiçekler, yaklaşık bir buçuk ay sonra parklara dikilecek büyüklüğe ulaşacak. Sarıdan maviye, kırmızıdan mora kadar birçok farklı renkte olan petunya, begonya, aslanağzı, kadife, vinka, vapur dumanı, alisyun, ateş, zinya, bodrum papatyası, saraypatı, yıldız gibi yazlık çiçekler Çankaya’nın parklarını rengarenk bir görsel güzellikle donatacak.

YENİ SERALARLA ÜRETİM YÜZDE 35 ARTACAK

Çankaya Belediyesi hedefi yine yüksek tutarak bu yaz için 550 bin çiçek üretmeyi hedefliyor. Seralarındaki kapasiteyi ve çiçek üretimini artırmak için yeni seralar inşa eden Belediye, iki yeni serayı kısa süre sonra faaliyete geçirecek. 450 metrekare ve 260 metrekare büyüklüğünde olacak yeni seraların da faaliyete geçmesiyle kapasite yüzde 35 oranında artırılacak.