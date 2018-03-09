Çankaya Belediyesi Cebeci Çankaya Evi Yabancılar İçin Türkçe Okuma Yazma Kursu, bu yıl iki yazarı da ağırlıyor

DEAŞ terör örgütü nedeniyle doğdukları büyüdükleri yerleri terk ederek Ankara’ya gelen ve burada kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan Iraklı yazar Muhammed Salih Hasan Aqader’in ve yazar müfettiş Muhammet Saitoğlu.

Muhammed Salih Hasan Aqader 4 yıl önce DEAŞ’ın Musul’a girmesi üzerine ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ediyor. Ankara’da kendisine ve ailesine yeni bir hayat kuran Aqader siyaset ve edebiyat üzerine yazılar yazıyor. Yıllarca Ortadoğu üzerine yazılar yazan ve yüzü aşkın makalesi bulunan Aqader, Ortadoğu’daki savaşın acı yüzünü yaşamış olmasına rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmeyerek hala üretmeye devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır Cebeci Çankaya Evi’nde Türkçe Kursuna katılan yazar Aqader halen siyaset ve edebiyat üzerine yazılar yazmaya devam ettiğini söyledi.

YENİ HAYAT KURMAK MECBURİYETİNDEYİZ

Çankaya Evi ’nde Türkçe öğrenmenin yazılarına olumlu etkisi olduğunu dile getiren Aqader şunları söyledi: “Türkiye Türkçesi bizim dilimizden farklı. Kursta Türkçeyi daha iyi öğreniyorum. Bu kursu bitirince Rusça ya da Farsça kurslarına devam edeceğim. Kendimize yeni bir hayat kurmak mecburiyetindeyiz. Burada olmak arkadaşlarımızla sohbet etmek bir nebze de olsun bizlere geçmiş acıları unutturuyor. İsteğim Ortadoğu’daki tüm acıların sona ermesidir.”

TELAFER’DEN TÜRKİYE’YE

Musul Üniversitesinde Psikoloji eğitimi alan ve ülkesinde Milli Eğitim Bakanlığında müfettiş olarak görev yapan Muhammet Saitoğlu ise 3 yıl önce Telafer’den Türkiye’ye geldi. Yayınlanmış 3 kitabı bulunan Saitoğlu, Çankaya Evi’nde Türkçe kursuna katılan diğer yazar. Çalışmalarına Türkiye’de de devam etmeyi düşünen Saitoğlu, “Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmak çok zor. Biz burada bu zorluğu sizler sayesinde aşıyoruz” dedi.