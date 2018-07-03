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Çankaya Belediyesi Çiğdem Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

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Çankaya Belediyesi Çiğdem Yüzme Havuzu'nda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Birlik Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan havuzun yanı sıra Çiğdem’de inşa edilen havuzun yapımı da hızla sürüyor.

Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle vatandaşların ihtiyaçlarına hitap eden ve birbiri ardına açılışını ve temel atmasını yaptığı eserlerle Çankayalılara yeni yatırımlar sunan Çankaya Belediyesi, büyük eksikliği hissedilen yüzme havuzlarının açılışını yapmak için gün sayıyor.

Çankaya Belediyesi tarihinde ilk olacak ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak yüzme havuzlarından birisi olan ve Çiğdem Mahallesinde inşaatı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda hummalı çalışma hız kesmeden sürüyor.

Birlik Mahallesi Lozanpark içinde yapımı devam eden yüzme havuzunun yanı sıra inşaatı süren ve Çiğdem Mahallesi sakinleri başta olmak üzere tüm Çankayalılara hizmet verecek yarı olimpik yüzme havuzu, yüzmenin yanında sosyal bir tesis olarak da işlev görecek.

Tesis içerisinde 25 metre uzunluğunda 6 kulvarlı kapalı yüzme havuzuyla birlikte 25 metrekare rehabilite eğlence havuzu da bulunacak. Yüzmenin yanı sıra yoga, aerobik, step ve pilates gibi sporların da yapılabileceği tesis keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olacak.

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