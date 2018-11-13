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Çankaya Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda 186 belediye arasından 3’üncü sırada yer aldı

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Çankaya Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda 186 belediye arasından 3’üncü sırada yer aldı
ÇANKAYA’YA “ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞMİŞLİK” ÖDÜLÜ...

Çankaya Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle belirlenen insani gelişme düzeyi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda 186 belediye arasından 3’üncü sırada yer aldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ödülü, İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın elinden aldı.

CHP’li belediyelerin ön sıralarda bulunduğu insani gelişme düzeyinin yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta toplandığı çalışmada; eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı ölçütlerinin belirleyici oluyor.  Çankaya “yeşil” grupta yer aldı. 

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. Çankaya Belediyesinin insanı merkeze alan hizmet ve yatırım projeleri, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda ödüllendirildi. 186 ilçede yapılan araştırmalar ışığında belirlenen ve CHP’li belediyelerin listede geniş yer bulduğu insani gelişmişlik düzeyinin çok yüksek olduğu ilçeler arasında Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Beşiktaş’tan sonra 3’üncü sırada yer aldı.  

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker'in koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 186 ilçede yapılan araştırmaya göre, Çankaya, insani gelişme düzeyine göre yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta toplandığı çalışmada; eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı göstergelerini içeren 65 kritere göre değerlendirilen yeşil bölgedeki 30 ilçe arasından 3’üncü sıraya yerleşti. 

Görev döneminde Çankaya’nın en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini, tüm hizmet ve projelerini insan öncelikli gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İnsanımızın ihtiyaçları, mutluluğu, sosyal ve kültürel yaşantısı, sportif faaliyetleri konularında çocukları ve kadınların öncelik alarak her yaştan yurttaşımız için çok sayıda eser kazandırdık. Parklarımız, kültür ve sanat merkezlerimiz, Çankaya Evlerimiz, Baharevlerimiz, kreşlerimiz, sosyal tesislerimiz, sağlık merkezlerimiz, sosyal projelerimiz kısaca her şey insanımız için. Biz Çankaya’nın yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak için belediye çalışanlarımızla el ele vererek gece-gündüz çalıştık. Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da sosyal demokrat belediyecilik örneklerini uygulamaya özen gösterdik. İNGEV’in BM kriterlerine göre belirlediği ve açıkladığı raporda ön sıralarda yer almak hepimiz için gururdur” diye konuştu. 

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