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Çankaya Belediyesi, dar gelirli ailelere gıda paketi dağıtacak

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Çankaya Belediyesi, dar gelirli ailelere gıda paketi dağıtacak
Çankaya Belediyesi, sosyal demokrat belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Çankaya Belediyesi 3 Eylül tarihi itibariyle Çankaya’da ikamet eden ailelere gıda paketi dağıtacak. Ankara dışına çıkamayanlara kültür gezileri ile Ankara’da kalanların yaz tatilini keyifli geçirmesini sağlamak için açık hava sinema günleri, yaz spor okulu, Çankaya Evlerinde kurslar gibi çeşitli etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, nakdi ve ayni yardımlarını da sürdürüyor. 2000 aileyi kapsayacak Çankaya Halk Kart ile 557 aileye nakdi destek veren, 55 bin Sağlık Kart dağıtarak özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan ve bu kapsamda ücretsiz sünnet imkanı sunan Belediye, 15 bin aileye gıda paketi dağıtacak.

EŞİT HİZMET

Günümüz ekonomik koşullarında vatandaşların geçim güçlüğü çektiğini ve bu durumu az da olsa giderecek destekte bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bakliyat, un, yağ, şeker, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçları kapsayan gıda paketinden yararlanmak isteyenlerin Çankaya Belediyesine müracaat etmelerini söyledi. Her ay 3 bin gıda kolisi dağıtacaklarını belirten Başkan Taşdelen, “Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Çankaya’da ikamet etmelerinin yanı sıra fakirlik belgesi beyan etmeleri yeterli oluyor. Arkadaşlarımız, gıda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak bu paketin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütüyor. Muhtarlarımızdan da destek aldığımız bu hizmetimize Ağustos başından itibaren başlıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak her inançtan, her düşünceden yurttaşımıza eşit hizmet götürmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

FAKİRLİK BELGESİ YETERLİ

Gıda paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, fakirlik ilmühaberi ile bağlı bulundukları muhtarlıklara ya da Mithatpaşa Caddesi numara 52’de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi Halk Kart Ofisine başvuruda bulunabilirler.

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