  • BIST 113.553
  • Altın 173,479
  • Dolar 4,0169
  • Euro 4,9318
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C

Çankaya Belediyesi dar gelirli vatandaşlara maddi destek sağlayacak “Çankaya Halk Kart” projesinin 3. Dönem başvuruları başladı

»
Çankaya Belediyesi dar gelirli vatandaşlara maddi destek sağlayacak “Çankaya Halk Kart” projesinin 3. Dönem başvuruları başladı
Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 3. Dönem başvuruları başladı.

Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı projede, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. İlk dönemde başvuran 459 ailenin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve evlerini ziyaret ederek sosyal incelemesini yapan Çankaya Belediyesi, 260 kişinin bu karttan yararlanmasını sağladı. Projenin ikinci döneminde de 154 kişi Çankaya Halk Kart sahibi oldu.

Projeye dahil olan her aileye verilen banka kartına iki ayda bir 300 TL nakit yatırılıyor. Bu karta sahip olan vatandaşlar, tütün ve alkol ürünleri hariç tüm ihtiyaçlarını diledikleri yerden alışveriş yaparak giderebiliyor.

 

SOSYAL YARDIM SOSYAL DEMOKRAT POLİTİKALARIN ÜRÜNÜDÜR

Bu dönem Çankaya’da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmek için çok çalıştıklarını ve bu çalışmanın halktan takdir gördüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz halkımızdan aldığımız bu takdirle, bu güçle çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Çankaya’da yaşayan her vatandaşımız mutlu olsun. Geliri yetersiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmaya, bazı ihtiyaçlarını da bizim desteğimizle gidermelerini sağlamaya çalıştık. Dünya görüşümüz bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat politikaların ürünüdür. Biz de bu modeli Çankaya’da uygulamaya başladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın yansımasıdır” diye konuştu.  

 

BAŞVURULAR BELEDİYE’YE

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi numara 52’de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nden bilgi alabiliyor.  

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar sanatın farklı dallarındaki faaliyetlere katılarak aldıkları eğitimi pekiştiriyor30 Mart 2018 Cuma 12:18
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, başlangıçta 9 bölgeyi kapsayacak “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantılarına başlıyor29 Mart 2018 Perşembe 10:32
  • Geri dönüşümler birer fidan oluyor, Çankaya temiz hava alıyor28 Mart 2018 Çarşamba 12:06
  • Çankaya Belediyesi Anıtpark Çankaya Evi’ni törenle halkın hizmetine sundu27 Mart 2018 Salı 12:03
  • Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde faaliyet gösteren Çansera’da, yaz için üretilen çiçekler büyümeye başladı26 Mart 2018 Pazartesi 11:20
  • Çankaya Belediyesi Ayrancı Bahar Evinde bir araya gelen yaşlılar, Yaşlılara Saygı Haftasını şiirle, müzikle ve gönüllerince eğlenerek kutladı24 Mart 2018 Cumartesi 12:05
  • Çankaya Belediyesinin Kent Tarım Hobi Evi’nde düzenlenen eğitimlere dileyen vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor23 Mart 2018 Cuma 11:07
  • Çankaya Evleri’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi yabancı dil eğitimi alıyor22 Mart 2018 Perşembe 12:19
  • Başkan Taşdelen, Zabıta Müdürlüğü’nün başarılı çalışanlarıyla bir araya geldi22 Mart 2018 Perşembe 12:16
  • Atatürk Kültür Merkezi Çankaya'da yükseliyor21 Mart 2018 Çarşamba 10:23
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim