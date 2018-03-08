Çankaya Belediyesi Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile kurumsal işbirliği protokolüne imza attı

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda her zaman ilklere öncü olan Çankaya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kurumsal İşbirliği Protokolüne imza attı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu arasında imzalanan protokole Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Yasemin Asil de katıldı.

Eşit Haklar Farklı İhtiyaçlar ilkesi doğrultusunda kadının toplumda daha fazla yer edinmesini amaçlayan Çankaya Belediyesi , Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kurumsal İşbirliği Protokolüne imza atarak bu alanda imza atan ilk ilçe belediyesi oldu.

Kadına yönelik pozitif ayrımcılık konusunda hassas olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yerel yönetimler düzeyinde Mor Bayrak sahibi olan ilk belediye biziz. Kadınların iş hayatında var olabilmesi için istihdamda kolaylıklar sağlıyoruz. Biz bu protokolü çok önemsiyoruz. Çünkü kadınlar hayatta ne kadar var olursa ve güçlü bulunursa toplum da o kadar sağlam olur” diye konuştu.