Çankaya Belediyesi, dünyanın önemli roman müziği gruplarından Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’yı Ankaralı sanatseverlerle MEB Şura Salonu’nda buluşturdu

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’nın Başkent konserinde Avrupa’nın 6 ülkesinden 7 sanatçı sahne aldı. İspanya’dan Sandra Sangiao’nun solist olduğu ekipte Yunanistan’dan Stelios Togias (ritim sazlar), Fransa’dan Julien Chanal (gitar), İtalya’dan Mattia Schirosa (akordeon), Sırbistan’dan İvan Kovacevic (kontrabas), İspanya’dan Daniel Carbonell (klarnet), Ukrayna’dan Oleksandr Sora (keman) yer aldı.
Konserlerine ağıt tarzı ağır ezgilerle başlayan Orkestra, Avrupa ülkelerinin dört bir yanına dağılmış Romanlara özgü neşeli şarkılarıyla izleyiciyi coşturdu. Konserlerinin sonunda üç kez bis yapan Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ekibi, kendilerini hayranlıkla izleyen Ankaralıları “Ay Carmela” parçası ile uğurladı.
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