Çankaya Belediyesi, dünyanın önemli roman müziği gruplarından Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’yı Ankaralı sanatseverlerle MEB Şura Salonu’nda buluşturdu

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Türkiye’de bulunan orkestra, Ankara izleyicisinin gönlünde taht kurdu.

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ’nın Başkent konserinde Avrupa’nın 6 ülkesinden 7 sanatçı sahne aldı. İspanya’dan Sandra Sangiao’nun solist olduğu ekipte Yunanistan’dan Stelios Togias (ritim sazlar), Fransa’dan Julien Chanal (gitar), İtalya’dan Mattia Schirosa (akordeon), Sırbistan’dan İvan Kovacevic (kontrabas), İspanya’dan Daniel Carbonell (klarnet), Ukrayna’dan Oleksandr Sora (keman) yer aldı.