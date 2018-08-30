Çankaya Belediyesi ekipleri, asfalt sezonunun açılmasından bu yana 206 bin 335 ton asfaltı cadde ve sokaklara attı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin cadde ve sokaklarda yetki devrini 15 metreye çıkarmasıyla birlikte sorumluluk alanı genişleyen Çankaya Belediyesi, ilçenin dört bir yanını asfaltla kaplıyor.

Asfalt sezonuna başlamadan önce bu yılki hedefini 300 bin ton alarak belirleyen Çankaya Belediyesi, şimdiden cadde ve sokaklara 206 bin 335 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Tam kaplama, renkli desenli asfalt kaldırım ve onarım olmak üzere yoğun bir sezona geçiren Çankaya Belediyesi, cadde ve sokaklarda 178 bin 195 ton tam kaplama, 17 bin 5 ton renkli desenli asfalt kaldırım ve 11 bin 135 ton onarım olmak üzere toplamda 206 bin 335 ton asfalt çalışması yaptı.

BÜYÜKŞEHİRDEN GEÇEN 525 CADDENİN 111’İNDE ÇALIŞMA

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi, 124 mahallenin 105’inde asfalt serimi çalışmalarını sürdürürken bu süreçte 202 sokakta tam kaplama ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla cadde ve sokaklarda yetki devrini 15 metreye çıkarmasıyla Büyükşehir Belediyesinden Çankaya’ya devreden 525 caddenin 111’inde tam kaplama asfalt serimini tamamladı.