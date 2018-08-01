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Çankaya Belediyesi ekipleri bayram temizliğine erken başladı

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Çankaya Belediyesi ekipleri bayram temizliğine erken başladı
Çankaya Belediyesi yıl boyunca, ilçe sınırları içinde bulunan tüm ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen belediye ekipleri, çalışmalarına bayram temizliği şeklinde devam ediyor.

Çankaya Belediyesi düzenli olarak yaptığı temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Yıl boyunca, ilçe sınırları içinde bulunan tüm ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen belediye ekipleri, çalışmalarına bayram temizliği şeklinde devam ediyor.

 

Günün erken saatlerinde başlayan temizlikle, baştan aşağıya süpürülüp silinen cami ve mescitler, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için ekip sayısını da arttıran Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.

 

MÜHYE KÖYÜ KURBAN SATIŞ ALANI

Mühye Köyü kurban satış alanını satıcıların ve kurban almaya gelenlerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyen Çankaya Belediyesi, yerleştirdiği çöp konteynerlerinin yanı sıra temizlik çalışmalarıyla da alanın hijyenini sağlıyor.

 

PAZARYERLERİ TERTEMİZ

Bayram öncesi yoğun alışverişlerin yapılacağı pazaryerlerini de büyük bir özenle temizleyen Çankaya Belediyesi, sebze ve meyvelerin temiz bir ortamda satışa sunulmasını amaçlıyor. Önceden belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlikle de, sokaklar kısa sürede pırıl pırıl oluyor.

 

“KAMU SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamu sağlığının her şeyin ötesinde önemli olduğunu vurgulayarak, bayram öncesi hız kazanan temizliğin bayramdan sonra da devam edeceğini belirtti. Taşdelen, kurban kesim alanlarından ibadethanelere; pazar yerlerinden sokaklara her alanı temiz tutmayı birincil görev kabul ettiklerini ifade etti.

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