Çankaya Belediyesi Emek Çankaya Evi takı tasarım ve İngilizce kursları, özel kursiyerlerinden İnci Çelebi’nin yaşamını renklendiriyor

44 yaşında fiziksel engelli İnci Çelebi’nin en büyük desteği annesi Gülçin Çelebi, kızının hayatındaki varlığını, istiridye hikayesinde olduğu gibi “O bizim sancımız değil, İncimiz” diye özetliyor.

Çankaya Belediyesi Emek Çankaya Evi kursları, özel kursiyerlerinden İnci Çelebi’nin hayatına renk katıyor. Takı tasarım kursuna giden İnci en çok mavi rengi sevdiğini belirterek, yıl sonu yapılacak serginin heyecanını şimdiden yaşıyor. Yaptığı kolyeleri, bileklikleri hediye etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren İnci aynı zamanda İngilizce kursuna da gidiyor. 44 yaşındaki İnci’nin en büyük desteği ise annesi. İnci’nin kendilerine hayatı sevmeyi öğrettiğini söyleyen Gülçin Çelebi, İnci’nin temel motor hareketlerinin gelişimi için özellikle takı tasarım kursunu tercih ettiklerini belirtti.

Çankaya Evi’ne ilk kez geldiklerini ve iki yıldır gelmedikleri için pişmanlık duyduklarını dile getiren Gülçin Çelebi, engelli kızının yaşamındaki anlamı şöyle özetledi:

“İstiridyenin kabuklarının arasından giren kum tanesinin inciye dönüştüğü sancılı süreç gibi bizim İnci’yle hayatımız. O bizim sancımız değil İnci’miz. Engelli bireyleri eve hapsetmenin dünyanın en büyük vicdan azabı olduğunu düşünüyorum. 44 yıldır engelli annesiyim. İnci önceleri hiç yürüyemiyordu, 6 yıl boyunca onu sırtımda taşıdım. Bu çocukların sadece güler yüze, tatlı dile ihtiyaçları var. Onlar için en önemli şey ilgi ve sevgi. İnci bizim evimizin mutluluğu, bize güzelliği, iyi insan olmayı, herkese pozitif bakmayı öğretti.”