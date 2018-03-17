Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimi Sosyal Hizmet Uzmanları çocuklara engelsiz hayatla ilgili bilgi verdi

Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimi Sosyal Hizmet Uzmanları belediyenin kreşlerinde eğitim alan 6 yaş grubundaki çocuklara farkındalık yaratmak için engellilerle yaşamanın koşullarını uygulamalı olarak anlattılar.

Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimi belediyenin kreşlerinde eğitim gören 6 yaş grubundaki çocuklara toplumda önyargıyla yaklaşılan ve ikinci planda görülen engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Engellilere nasıl davranılması gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığı farkındalık çalışması animasyon filmi eşliğinde pekiştirildi.

Çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikte engellilik nedir, engelli bireylerle nasıl iletişim kurulur, engellilere yardım ederken nelere dikkat edilmelidir gibi konularda hem sözlü hem de uygulamalı eğitim verildi.

Kısa animasyon filmi ile engelli bir çocuğun hayat hikayesini izleyen çocuklar, görme engelliler için gözünü kapatan, işitme engelliler için işaret dili kullanan ve bedensel engelliler için tekerlekli sandalye kullanan Sosyal Hizmet Uzmanı ile öğretmenlerine uygulamalarında yardım ettiler.