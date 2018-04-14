‘Çankaya Belediyesi Eşitlik Dostu İşyeri Projesi’, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Sağlık ve Sosyal Hizmet kategorisinde birinci oldu

Çankaya Belediyesi yerel yönetimler düzeyinde sosyal sorumluluk projelerine katkı sunmaya devam ederken aldığı ödüllerle de başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

‘Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi’ ise Sağlıklı Şehir Planlama kategorisinde Kogre Özel Ödülüne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi bir yandan sosyal sorumluluk projelerine katkı sunarken bir yandan da ilçede uyguladığı projelerle kurum ve kuruluşların düzenlediği yarışmalarda ödül kazanıyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenecek II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ’nde en iyi uygulama yarışmasında Çankaya Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmet kategorisinde sunmuş olduğu ‘ Çankaya Belediyesi Eşitlik Dostu İşyeri Projesi ’ ile birinciliğe hak kazandı.

Yine aynı yarışmada Sağlıklı Şehir Planlama kategorisinde sunmuş olduğu ‘Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi’ başlıklı proje ise Kongre özel ödülüne layık görülen Çankaya Belediyesi özgün ve başarılı çalışmalarıyla yerel yönetimlere de örnek olmaya devam ediyor.

Eşitlik Dostu İşyeri projesi kapsamında kadın istihdamına önem veren ve kadın işletmecilerin olduğu işyerlerine pozitif ayrımcılık yaparak Mor Bayrak Projesini başlatan Çankaya Belediyesi, aynı zamanda Mor Bayrak sahibi ilk belediye.