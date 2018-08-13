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Çankaya Belediyesi Evde Temizlik Hizmetinden 2018 yılı başından bu yana 445 hane yararlandı

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Çankaya Belediyesi Evde Temizlik Hizmetinden 2018 yılı başından bu yana 445 hane yararlandı
Çankaya Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Temizlik Hizmetinden 2018 yılı başından bu yana 445 hane yararlandı.

65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan vatandaşlara verilen hizmet kapsamında geleneksel bayram temizliği de yoğunlaştı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı bu hizmet, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde veriliyor.

 

Vatandaşların Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne bizzat başvurarak ya da 0850 455 02 65 numaralı telefondan ulaşarak başvurabileceği Evde Temizlik Hizmetinde, ilk olarak başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor, daha sonra periyodik olarak temizlik hizmeti veriliyor.

 

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık ve Evde Temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne ulaşarak talepte bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Hizmetlerin ücretsiz sağlandığı Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyorlar.

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