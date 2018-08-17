Çankaya Belediyesi, geçen yılın rekorunu kırarak 200 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin cadde ve sokaklarda yetki devrini 15 metreye çıkarmasının ardından sorumluluk alanındaki yolların sayısı artan Çankaya Belediyesi, önceki yılların asfalt hedefi olan 150 bin tonu iki katına çıkardı.

Çankaya Belediyesi ekipleri ilçede yer alan 124 mahallede 4 yılda yapılan asfalt ve kaldırım çalışmalarını güncelleyip kolları sıvadığı sezonda geçen yılın rekorunu kırarak 200 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 metreye kadar olan cadde ve sokaklarla ilgili çalışmalar için ilçe belediyelerine yetki devrinin ardından bölgeler için planlarını güncelleyen Çankaya Belediyesi, 525 yeni cadde ve 214 yeni sokağın dahil olduğu program kapsamında asfalt hedefini de önceki yılın iki katına çıkararak 300 bin ton olarak belirledi.

Bu yıl ilk etapta 56 mahallede yoğun bir asfaltlama çalışması başlatan ekipler koordineli sürdürülen çalışmalarla çok sayıda mahallede işlerini bitirerek, sezon ortasında 200 bin ton asfalt serme işlemi gerçekleştirdi. Başta Birlik, Naci Çakır, Sancak, Kırkkonaklar, Metin Akkuş, Osman Temiz, Mustafa Kemal, Aşıkpaşa mahalleleri olmak üzere sorunlu bölgelerde yapılan çalışmaları bitiren ekipler, bayramın ardından yeniden çalışmaya başlayacak.

Altyapı kuruluşlarının çalışma yapacaklarını bildirdikleri mahallelerde henüz kazı çalışmalarını bitirmediğini açıklayan yetkililer, bu noktalardaki çalışmaların da sezon bitmeden tamamlanacağını bildirdiler.