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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) 3. kez Türkiye Görme Engelliler Futsal Şampiyonu oldu

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) 3. kez Türkiye Görme Engelliler Futsal Şampiyonu oldu
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çankaya GESK Üst üste 3. kez Türkiye Görme Engelliler Futsal Şampiyonu oldu.

Türkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1.Lig’de 6. Kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası’nda da 3. kez üst üste şampiyon oldu. 

ÇANKAYA 3. KEZ ŞAMPİYON

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, ilk devresi 26 Mart-3 Nisan’da Afyon’da ikinci devresi 5-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası’nda yine tarih yazdı. Çankaya GESK, şampiyonayı en yakın rakibine 5 puan fark atarak 39 puanla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yıllardır rakiplerine fark atarak şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankayalı sporcular, bu yıl da aynı tarihi yazmayı başardı. 

 

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