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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) yıldızlarından Başkan Taşdelen'e kupa

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) yıldızlarından Başkan Taşdelen'e kupa
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) Turkcell Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı Süper 1. Liginde 5. kez üst üste şampiyon oldular ve kupalarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sundular.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü mücadele ettiği Deplasmanlı Süper 1. Liginde 5. kez üst üste şampiyon oldu ve 5 şampiyonluğa verilen yıldızı yeni formalarına eklemenin gururunu yaşadılar.

Tüm sezon boyunca liderliğini koruyarak Çankaya Belediyesi tarihine yeni bir başarı ekleyen ve bunu 5 sene üst üste gerçekleştiren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Yusuf Sayyıdan başkanlığında teknik heyet ve sporcularla birlikte Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret edip kazandıkları kupayı takdim ettiler.

Gerçekleştirdikleri başarılarla Çankaya Belediyesi’nin adını tüm Türkiye’ye duyurdukları için başkan nezdinde sporcuları tebrik eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu dönem belediye olarak hep ilkleri gerçekleştirdik. Sizler de kendi alanınızda ilkleri başarmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır, herkes Çankaya Belediyesi’ne imreniyor. Çalışmalarınız ve başarılarınızla tüm ülkeye örnek teşkil ettiniz” diye konuştu.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 5-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek B1 Futbol Dünya Şampiyonası’na katılacak Görme Engelliler Milli Takımı’nın iskeletini oluşturan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, “Dünya şampiyonasına katılan Milli Takım kafilesinde yer alan 10 futbolcunun 6’sı Çankaya Belediyesi sporcuları. Bu başarıda sizin çok değerli katkılarınız var. Antreman sahamız olmasa, sizlerin sonsuz desteği olmasa Milli Takım’da bu kadar verimli olamazdık. Siz bizlerin yanında oldukça biz yeni başarıları Çankaya tarihine yazdıracağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Nisan ayında başlayacak yeni sezona yıldızlı yeni formalarıyla gireceklerini söyleyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, Alper Taşdelen’e üzerinde Alper Taşdelen 06 numaralı yıldızlı formayı hediye etti.

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