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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, İzmirsporu deplasmanda 3-2 mağlup etti

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, İzmirsporu deplasmanda 3-2 mağlup etti
Ligin en iddialı takımı Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, İzmirsporu deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Son 5 yılın Türkiye Futbol Şampiyonu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, bu sezon üçüncü deplasmanından da galibiyetle döndü.

Turkcell Sesi Görenler B1 (hiç görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1. Lig futbol müsabakasında 15 Temmuz 2018 Pazar günü İzmir Sporla deplasmanda mücadele eden

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sezonun üçüncü deplasmanı, İzmir’den 3-2’lik skorla ayrılan Çankaya Belediyesi, bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürüyor.

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