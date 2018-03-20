Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü milli sporcuları, Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında gurur yaşattı

Çankaya GESK’in milli sporcusu Aslı Adalı, B3 (az görenler) kategorisinde 400-800 ve 1500 metrede birinci olurken, 800 metrede Avrupa rekoru kırdı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü milli sporcuları, Aslı Adalı, Büşra Nur Tırıklı ve Hasan Hüseyin Kaçar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında gurur yaşattı. Kulübün sporcusu Aslı Adalı, 800 metrede elde ettiği 2.29.26'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırma başarısı gösterdi.

Çankaya GESK’in milli sporcularından Büşra Nur Tırıklı disk atmada gümüş madalya elde ederken, Hasan Hüseyin Kaçar da bin 500 metrede gümüş madalya elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen yarışmalarda Türkiye’den katılan milli sporcular toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Yarışmalarda, ülkemize 3 gümüş ve 2 bronz madalyayı getiren Çankayalı sporcular, Çankaya’nın gururu oldu.