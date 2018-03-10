Çankaya Belediyesi her sene olduğu gibi Nisan ayında başlayıp yılsonuna dek süren asfalt sezonu için hazırlıklarını tamamladı

Asfalt sezonunu verimli geçirmek için tüm çalışma programını hazırlayan Belediye tam kaplama, onarım ve renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında yeni rekorlar kırmayı planlıyor.

HER SENE HEDEFİN ÜZERİNDE ASFALT

Her yıl belirlediği asfalt hedefini aşan ve ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi , geçen dört yıllık sürede yaklaşık 640 bin ton asfalt kullandı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılını 71 bin 682 ton asfaltla kapatan Çankaya Belediyesi 2015 yılında 150 bin ton olarak hedeflediği sezonu 189 bin 709 ton asfaltla tamamladı. Asfalt çalışmalarında her sene hedef büyüten Belediye, 2016 yılında 200 bin ton hedeflediği rakamı 213 bin 726 tona çıkarırken geçen seneyi de 163 bin 870 tonla kapatarak hedef olarak belirlediği 150 bin rakamını geçmiş oldu.

BU SENEKİ HEDEF 250 BİN TON

Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla vatandaşlara hizmet sunan Çankaya Belediyesi, 124 mahallenin tümünde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Çankaya’da asfaltsız sokak kalmayacak sözünü yerine getirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdüren asfalt biriminin bu seneki hedefi 250 bin ton olarak belirlendi.

4 YILDA 638 BİN 987 TON ASFALT