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Çankaya Belediyesi, her yaş grubundan öğrencinin katılabildiği “Eğlenceli İngilizce Yaratıcı Drama” dersleriyle yabancı dil eğitimine farklı bir yöntemle destek oluyor

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Çankaya Belediyesi, her yaş grubundan öğrencinin katılabildiği “Eğlenceli İngilizce Yaratıcı Drama” dersleriyle yabancı dil eğitimine farklı bir yöntemle destek oluyor
Çankaya Belediyesi, öğrencilerin yabancı dil eğitimine farklı bir yöntemle destek oluyor. “Eğlenceli İngilizce Yaratıcı Drama” derslerine katılan minikler, kuklalarla oynayarak, dans ederek ve şarkı söyleyerek İngilizce konuşuyor.

Öğrenciler, Cebeci Çankaya Evi’nde gerçekleşen derslerde kuklalarla oynuyor, dans ediyor, şarkı söylüyor ve bunların hepsini İngilizce yapıyor.

Eğitmen Serap Remstedt, öğrencilerle hiç Türkçe konuşmayarak, onları İngilizce konuşmaya teşvik ediyor. İletişim kurmak isteyen öğrenciler, kelimeleri sözlükten, internetten araştırarak sözcük dağarcığını geliştiriyor.

 

“HAYAL GÜÇLERİNİ KULLANIYORLAR”

Oyunculuk eğitimi almış olan eğitmen Remstedt, “Yabancı dil eğitimiyle oyunculuk bilgimi birleştirdim. Öğrencilerin kağıt kalemi görünce çok sıkıldıklarını biliyorum. 5 yıldır geliştirdiğim teknikle, öğrencilerin dört duvar arasından çıkmasını, hayal güçlerini kullanmasını sağlayabildiğimi düşünüyorum” diyor.

Dil eğitiminde müzik çalışmalarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Remstedt, İngilizce şarkılarla dans eden öğrencilerin, dans boyunca “sağ”, “sol”, “dön”, “zıpla” anlamlarındaki İngilizce kelimeleri bedenleriyle göstermelerinin eğitime büyük katkısı olduğunu belirtiyor.

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