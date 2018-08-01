Çankaya Belediyesi, Hilal Mahallesi’ne inşa edilen parkta çalışmalar hızla ilerliyor

Çankaya Belediyesi yeni parklarının yapımını hızla sürdürüyor. Bu yıl içinde açılışını yaptığı Zafer Park’ın yanı sıra 15 yeni parkı daha hizmete sunacak Çankaya Belediyesi, Hilal Mahallesi'ne de yepyeni bir park ve yeşil alan kazandırıyor.

Temel inşaat çalışmaları tamamlanan ve çevre düzenlemesiyle peyzaj çalışmalarına başlanılan Park, 27 Eylül'de hizmete açılacak.

3 BİN 263 METREKARE ALANA SAHİP

Tayland Caddesi, 695'inci Cadde ve 694'üncü Sokak'ın kesişiminde yer alan Hilal Parkı, herkese hitap edecek özelliklerle donatıldı. 2 bin 402 metrekaresi yeşil alan olan ve yüzlerce çiçekle süslenecek parkta, çocuklar için 240 metrekarelik büyük oyun alanı da hazırlanıyor.

Pergola ve ahşap banklarla Çankayalılar için dinlenme alanları oluşturulan park Eylül ayının son haftasından itibaren Hilal Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayacak.