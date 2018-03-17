Bahar aylarının başlamasıyla Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi ilçe genelinde çalışmalarına hız verdi.

İlkbaharın başlamasıyla birlikte artan hava sıcaklıkları sonucu "zararlı" olarak bilinen canlıların da yumurta ve larvaları gelişimleri hızlandı. Bu durumu göz önüne alan Çankaya Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Çankayalıların yaz döneminde kent zararlılarıyla ilgili şikayetlerini asgari seviyeye indirebilmek için Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelinde kış ayları boyunca hız kesmeden devam ettiği çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Yağmurlarla birlikte artan jit (sulak, bataklık ve çöp) alanlarında larva kontrolleri yapılıyor. Sivrisinek larvası tespit edilen alanlarda larvasit (larva öldürücü) ilaç uygulama yöntemiyle larva ve yumurtalar ergin olmadan kontrol altına alınıyor. Larva tespitindeki amaç; gereksiz kimyasal madde kullanımının önüne geçmek ve henüz ergin olmayan vektörlerle kaynakta mücadele etmeyi sağlamak.

KIŞ DÖNEMİ BOYUNCA KANALİZASYONLAR İLAÇLANDI

İlaçlama ekibi, kış aylarında ergin sineklerin saklandığı ve yaşam alanları olan kanalizasyonlarda yoğun çalışma gerçekleştirdi. Günün belirli saatlerinde sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerin yaşama noktası olan kanalizasyonlarda termal sisleme çalışması yaptı.