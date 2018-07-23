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Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri 2018 yılının başından itibaren 120 bin hektarlık alanı ilaçladı

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Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri 2018 yılının başından itibaren 120 bin hektarlık alanı ilaçladı
Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, 2018 yılının başından itibaren 120 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipler 5 bin hektarlık alanda ise lokal larva çalışması yaptı.

Çankaya sınırlarında bulunan 124 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler; Çankaya’ya bağlı Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde de çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde 92 camide dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 72 devlet okulunda da ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

24 saat aralıksız çalışan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi 10 ekip olarak, 4 vardiya halinde hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.

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