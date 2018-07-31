Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri köylerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi

2018 yılının başından itibaren 120 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi, 5 bin hektarlık alanda ise lokal larva çalışması yapan Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri Çankaya’ya bağlı köyleri de unutmadı.

Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri hafta başında Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, kırsal kesimlerde özellikle hayvanların barındığı bölgelerin çevresinde ve sulak alanlarda özel olarak ilaçlama çalışması yaptı.

İlçe sınırlarında bulunan 124 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler ilçe genelinde camilerde dezenfeksiyon, okullarda ve talepte bulunan kamu kurumlarında da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 24 saat aralıksız çalışan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi 10 ekip olarak, 4 vardiya halinde hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini bilgisini verdi.