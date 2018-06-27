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Çankaya Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine 24 saat devam ediyor

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Çankaya Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine 24 saat devam ediyor
Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri her yıl yaklaşık 70 bin hektarı aşkın alanda uçkun çalışması, bin 500 hektara yakın alanda ise larvasit çalışması yapıyor. 24 saat çalışan ekipler, uçkunla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, her yıl yaklaşık 70 bin hektarı aşkın alanda uçkun çalışması yapıyor. Belirlediği 30’a yakın jit alanını (sulak alan, bataklık, çöp) kapsayan bin 500 hektarlık alanda ise larvasit çalışması gerçekleştiriyor.

İlçe sınırlarında bulunan 124 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler; Çankaya’ya bağlı Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde de çalışmalarına devam ediyor. İbadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler talepte bulunan kamu kurumlarında da gerekli çalışmaları yapıyor.

24 saat aralıksız çalışan Çankaya Belediyesi ilaçlama ekiperi, 4 vardiya halinde hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi. 

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