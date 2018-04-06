Çankaya Belediyesi, ilçe sakinlerini Ankara Sanat Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Beni Bekleme” ile buluşturdu

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle kültürel faaliyetlerin kitlelere ulaşmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun Beni Bekleme adlı tiyatro oyununu Çankayalılarla ücretsiz buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ’nde seyirciyle buluşan oyun, 1980 sonrası cezaevinden çıkan çiftin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Yönetmenliğini Hakan Güven’in, dekor kostümü Gazal Erten ve Işık Tasarımını Yüksel Aymaz’ın yaptığı oyunda, oyunun hem yazarı hem de oyuncularından birisi olan Yeşim Dorman, Nusret Çetinel ve Efe Çetinel oynuyor.

Gerçek olaylardan etkilenerek yazılmış trajikomik bir hikayenin anlatıldığı oyunda seyirci, Nusret ile Ülkü’nün öyküsüne davet ediliyor. Devlet dairesinden emekliliği hak etmiş kıdemli bir memur olan Ülkü ile yirmi yıldır evinden dışarı çıkmamış kitap yazmaya çalışan Nusret’in bodrum katındaki evlerinde geçmişlerinden, yaşantılarından kopamayışları anlatılıyor.

İlk perdesinde sürekli birbirlerini sinir etmeye çalışan ama aslında bağlılıkları hissedilen bir karı-koca üzerinden seyirci eğlendirilirken ikinci perdede ise oğullarının hayata gelişi sırasında yaşadıkları zorluklara odaklanılarak ters köşe bir finalle seyirci sürpriz bir son yaşatılıyor.