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Çankaya Belediyesi ilçede bulunan parkları yazlık çiçeklerle donattı

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Çankaya Belediyesi ilçede bulunan parkları yazlık çiçeklerle donattı
Çankaya Belediyesi, kendi seralarında ürettiği yazlık çiçeklerle ilçedeki parkları rengarenk süsledi.

Bahar aylarının başından itibaren yazlık çiçek üretim çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Parkında bulunan seralarına yenilerini ekleyerek artırdığı kapasiteyle tam gaz çalışıyor.

 YAZ RENKLERİ PARKLARI SÜSLÜYOR

Kışlık ve yazlık çiçeklerini kendi seralarında en ekonomik şekilde üreten Çankaya Belediyesi, bu yaz için hedeflediği 600 bin çiçeği parklara dikti. Şubat ayında başlayan ve bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında üretilen maviden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renklerdeki çiçekler Çankaya parklarındaki yerini aldı.  

 KAPASİTE ARTTI

Yeni inşa ettiği iki yeni serayla birlikte yıllık çiçek üretimini yaklaşık yüzde 35 oranında artıran Çankaya’nın ürettiği Aslanağzı, Begonya, Petunya, Vapur Dumanı, Vinka, Alisyum, Ateş, Kadife, Saraypatı, Yıldız, Zinya ve Bodrum Papatyası gibi yazlık çiçekler vatandaşlardan da tam not aldı. 

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