Çankaya Belediyesi birer kent meydanı haline dönüştürdüğü pazaryerlerinde vatandaşların güvenli ve huzurlu alışveriş yapmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Pazaryerlerini sadece sebze meyve alışverişi yapılan yerler olmanın dışında vatandaşların sürekli kullanımına açan Çankaya Belediyesi ilçede bulunan pazaryerlerindeki ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve muayenelerini aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde yer alan pazaryerlerinde rutin denetimlerinin yanı sıra Belediye Meclisinin aldığı kararla her yıl ölçü ve tartı aletlerinin denetim ve muayenelerini de ara ara gerçekleştiriyor.

Ekipler, pazar esnafını elektronik terazi kullanmaları konusunda uyarırken bozuk terazi kullanan ve kurallara uymayan esnafa da cezai yaptırım uyguluyor. Alışverişe gelen insanların satın aldıkları ürünleri tartabilmeleri için pazaryerlerine elektronik tartı aleti koyan Çankaya Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Çankaya Belediyesi ayrıca pazara alışveriş torbası ile gelmeyen ya da sebze meyve alışverişi yapan vatandaşlara tahsis ettiği alışveriş arabası ile pazar alışverişini çile olmaktan çıkarıyor. Hemen hemen her pazaryerinde mevcut olan alışveriş arabaları ile pazar torbalarını rahat taşıyan vatandaşlar, belediyenin bu uygulamasından dolayı pazaryerinden oldukça memnun ayrılıyor.