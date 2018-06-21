Çankaya Belediyesi “Kadın Emeği Festivali”nin geliri kadınlara

Çankaya Belediyesi “Kadın Emeği Festivali”ni bu yıl ikinci kez düzenliyor. Eşitlikçi bir toplumun gelişmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan ve üç gün sürecek festival, 29 Haziran’da başlayacak.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yer alacak yaklaşık 200 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse; takıdan örgü bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü gelenlerin beğenisine sunacak.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak.

29 Haziran Cuma 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festival, 14.00’de düzenlenecek Latin dansları gösterileriyle devam edecek. 20.00’de ise pop müziğin sevilen sesi Sıla, Ankaralılarla buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN MAHALLE OYUNLARI

30 Haziran Cumartesi 14.00’de başlayacak zumba gösterisinin ardından 15.00’de toplumsal cinsiyet eşitliği atölye çalışmaları yapılacak. 16.00’da ise Retro Queen Grubu konser verecek. Çocukların unutulmadığı festival kapsamında, 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” etkinliği düzenlenecek. Gün, 19.30’da başlayacak İstanbul Girls Orkestrasının konseriyle sona erecek.

SUZAN KARDEŞ DE STANT AÇACAK

Festivalin son günü, 1 Temmuz Pazar da 14.00’de düzenlenecek zumba gösterisinin ardından uçurtma etkinliği gerçekleşecek. 16.00’da Retro Queen Grubu’nun vereceği konserin ardından 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” düzenlenecek. Festivalin 20.00’de başlayacak kapanış konserini ise Balkan Türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu verecek. Suzan Kardeş de konser öncesi açacağı stantta el emeği ürünleri gelenlerin beğenisine sunacak.