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Çankaya Belediyesi, kadınların yanında yer almaya devam ediyor

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Çankaya Belediyesi, kadınların yanında yer almaya devam ediyor
Mor Bayrak sahibi ilk yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, yılın ilk 6 ayında şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 261 kadına destek verdi. 16 kadın ve 11 çocuk da sığınmaevine yerleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla yerel yönetimlere rol model olan Çankaya Belediyesi, 2018 yılının ilk 6 ayında, şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 261 kadına destek verdi.

Çankaya Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi (458 89 00 / 1154) aracılığıyla verdiği desteğin yanı sıra 16 kadın ve 11 çocuğu da sığınmaevine yerleştirdi. Kadın sığınmaevinde kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan Merkez, sığınmaevinde kalan çocuklar için sosyal organizasyonlar da düzenledi.

 

EL EMEĞİ STANTLARI

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetlere öncelik veren Çankaya Belediyesi, kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde düzenli olarak stant açma olanağı sağladı. Çankaya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Kadın Emeği Festivali”nde de Ankaralı emekçi kadınlar üç gün boyunca el emeği ürünlerini halkın beğenisine sundu. Söz konusu olanaklardan yılın ilk 6 ayında yaklaşık 400 kadın yararlandı.

 

EŞİTLİK EĞİTİMLERİ

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sağlık”, “Sinemada Kadın Temsilleri”, “Hak Okur Yazarlığı”, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Prensipleri”, “Ayrımcılık”, “Baba Destek Programı”, “Şiddet”, “Kadının İnsan Hakları” gibi başlıklarla eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyen Çankaya Belediyesi, 420 kadının yanı sıra, 110 erkeğin de bu eğitimlerden yararlanmasını sağladı.

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