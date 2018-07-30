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Çankaya Belediyesi, Kars’tan Edirne’ye, Siirt’ten Çorum’a birçok kente 20 bini aşkın kitap gönderdi

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Çankaya Belediyesi, Kars’tan Edirne’ye, Siirt’ten Çorum’a birçok kente 20 bini aşkın kitap gönderdi
Çankaya Belediyesi yurdun dört bir yanına kitap göndermeye devam ediyor. Belediye, 2018 yılının başından itibaren Kars’tan Edirne’ye, Siirt’ten Çorum’a birçok kente 20 bini aşkın kitap gönderdi.

Hizmetleri arasında eğitime öncelik veren Çankaya Belediyesi okul tadilatından kitap kırtasiye dağıtımına, kütüphane hizmetinden okuma yazma kursuna birçok etkinliği bir arada devam ettiriyor. Vatandaşların bağışladığı kitapları toplayarak talepte bulunan köy okullarına, cezaevlerine, kütüphanelere gönderen Çankaya Belediyesi konu eğitim olunca tüm imkanlarını seferber ediyor. Türlerine göre ayrılan kitaplar talepte bulunan kurumlara gönderiliyor. 

DAHA ÇOK KİTAPLA OKUMAYA TEŞVİK

Okuma alışkanlığının bir gereksinim olduğunu vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kitap okumak bilgi edinmek, stresi azaltmak, hafızayı iyileştirmek, kelime haznesini geliştirmek, analitik düşünme becerisi sağlamak gibi birçok faydası olan bir alışkanlıktır. Çocuklarımızın erken yaşta okuma alışkanlığı kazanması amacıyla Çankaya Çocuk Kitapları serisi basım ve dağıtımının yanı sıra her yaş grubundan insanımıza hitap edecek kitapları da kitaptan yoksun yerlere ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Belediyemiz imkanları çerçevesinde sağladığımız ve vatandaşlarımızdan bağış ile gelen kitapları, okumayı seven ancak temin etmekte güçlük çeken herkese mümkün olduğunca gönderiyoruz. Daha çok kitap bağışıyla daha çok insanın okumasına destek verebiliriz. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin 2018 yılının başından itibaren ilk 6 ayda 20 bini aşkın kitabı çeşitli il, ilçe ve köylere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Taşdelen, özellikle köy okullarına kitap gönderirken kırtasiye setleri de eklediklerini belirtti.

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