Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde ilk hasat

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde aldıkları eğitimlerin ardından ürünlerini yetiştiren kursiyerler, ilk hasatlarını almanın keyfini yaşadı. Kursiyerler, doğal ürünlerden oluşan sofra ile ilk hasatlarını kutladı.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nin bostanında yılın ilk ürünleri alındı. Haftalarca uzmanlar tarafından verilen eğitimlere katılan ve bu bilgiler ışığında ürünlerini yetiştiren kursiyerler, ilk hasatlarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Bugüne kadar sebze-meyve yetiştiriciliği, arıcılık ve kompost yapımı gibi konularda yüzlerce kursiyere ücretsiz eğitim verilen Kent Tarım Hobi Evi’nde 2018’in ilk hasadı alındı. Domates, salatalık, kabak, biber, çilek, fasulye, lahana, marul, kıvırcık, kavun gibi birçok farklı ürünü hiçbir kimyasal kullanmadan doğal olarak yetiştiren kursiyerler ilk hasatlarını hep birlikte kutladı..

BOSTANDA MENEMEN KEYFİ

Bostanda yetiştirdikleri ürünleri kullanarak yaptıkları pasta ve böreklerin yanı sıra yetiştirdikleri domates ve biberleri kullanarak menemen yapan kursiyerler, hep birlikte kurdukları sofrada buluştu. Kursiyerler, taze ürünlerden oluşan keyifli bir sofranın ardından bahçe bakımlarını yapmayı da ihmal etmedi.