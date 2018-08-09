  • BIST 96.634
  • Altın 211,393
  • Dolar 5,4267
  • Euro 6,2954
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde ilk hasat

»
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi'nde ilk hasat
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde aldıkları eğitimlerin ardından ürünlerini yetiştiren kursiyerler, ilk hasatlarını almanın keyfini yaşadı. Kursiyerler, doğal ürünlerden oluşan sofra ile ilk hasatlarını kutladı.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nin bostanında yılın ilk ürünleri alındı. Haftalarca uzmanlar tarafından verilen eğitimlere katılan ve bu bilgiler ışığında ürünlerini yetiştiren kursiyerler, ilk hasatlarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Bugüne kadar sebze-meyve yetiştiriciliği, arıcılık ve kompost yapımı gibi konularda  yüzlerce  kursiyere ücretsiz eğitim verilen Kent Tarım Hobi Evi’nde 2018’in ilk hasadı alındı. Domates, salatalık, kabak, biber, çilek, fasulye, lahana, marul, kıvırcık, kavun gibi birçok farklı ürünü hiçbir kimyasal kullanmadan doğal olarak yetiştiren kursiyerler ilk hasatlarını hep birlikte kutladı..

BOSTANDA MENEMEN KEYFİ

Bostanda yetiştirdikleri ürünleri kullanarak yaptıkları pasta ve böreklerin yanı sıra yetiştirdikleri domates ve biberleri kullanarak menemen yapan kursiyerler, hep birlikte kurdukları sofrada buluştu. Kursiyerler, taze ürünlerden oluşan keyifli bir sofranın ardından bahçe bakımlarını yapmayı da ihmal etmedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitimlerine devam eden çocuklar yogayla bedeni ve zihni güç kazanıyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:40
  • Çankaya Belediyesi, yaz ayında da 35 okulu yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmek için kolları sıvadı04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:03
  • Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'na kurbanlıkların alımı başlandı03 Ağustos 2018 Cuma 10:42
  • Çankaya Belediyesi'nin “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” dağıtımı Dikmen'de başladı03 Ağustos 2018 Cuma 10:40
  • İşçi Blokları Mahallesi'nin sokaklarında asfalt çalışması başladı02 Ağustos 2018 Perşembe 11:33
  • Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara müdahale etti02 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
  • Çankaya Belediyesi, Hilal Mahallesi’ne inşa edilen parkta çalışmalar hızla ilerliyor01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:16
  • Çankaya Belediyesi ekipleri bayram temizliğine erken başladı01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:13
  • Çankaya Belediyesi İlaçlama Ekipleri köylerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi31 Temmuz 2018 Salı 11:46
  • Çankaya Yıldız bölgesi yeni tesisleriyle göz dolduruyor31 Temmuz 2018 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim