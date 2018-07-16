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Çankaya Belediyesi kreşleri İngilizce'ye ilave olarak İspanyolca dersleri de verecek

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Çankaya Belediyesi kreşleri İngilizce'ye ilave olarak İspanyolca dersleri de verecek
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını tamamlayan kreşler hakkında bilgi aldı.

Çankaya Belediyesi kreş yöneticileri ve öğretmen temsilcilerinin de katıldığı brifingte önceki yılların birikimi ile yeniden planlanan eğitim programı da konuşuldu.

Kalitesinden ödün vermeden kreş ve öğrenci sayısını artıran Çankaya Belediyesi, önümüzdeki eğitim sezonunda 12 kreş, 3 çocuk oyun odasında 278 öğretmenle toplam bin 600 çocuğa hizmet verecek. Ailelerin talepleri de dikkate alınan kreşlerde çocukların ufkunu açıp hayata hazırlayan engellilerle dayanışma, mimarlık ve çocuk, çevre, afet eğitimi gibi seminerlerin yanısıra resim, müzik, beden eğitimi, seramik, yaratıcı drama, İngilizce ve İspanyolca dersleri de yer alacak. Ayrıca, ilgili birimlerde UNICEF kontrolünde Çocuk Dostu Şehir çalışmalarına da hız verilecek.

 

VATANDAŞLAR EN KIYMETLİ VARLIKLARINI ÇANKAYA’YA EMANET EDİYOR

Çankaya Evlerinde hizmet veren çocuk oyun evlerinin sayısının da kreşlere paralel olarak artırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Taşdelen, kadınlarımızın özgürleşmesi için, çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için kaliteden ödün vermeden her alanda çalışmalarımızı artırmalıyız. Kreş yaptığımız, çocuk oyun odası açtığımız mahallelerde sosyal dokunun da olumlu anlamda değiştiğini gözlemliyoruz, şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın en kıymetli varlığı olan çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettiği kreşlerimiz bizim en önemli çalışma alanımızdır, değerli katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 

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