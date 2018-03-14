Çankaya Belediyesi kreşleri "Kreşlerde Ülkeler Projesi" kapsamında Romanya'yı tanıdı

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören miniklere Kreşlerde Ülkeler Projesi kapsamında farklı ülkeleri tanıma fırsatı sunuluyor. Çocukların konuk ülkesi bu kez Romanya oldu.

Çankaya Belediyesinin 2015 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftasında başlattığı “ Kreşlerde Ülkeler Projesi ” farklı ülkelerin tanıtımıyla sürüyor. Türkiye’de temsilciliği bulunan 119 büyükelçiliğe ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi, bünyesinde eğitim gören 3-6 yaş kreş çocuklarını temsilci ülkelerin kültürüyle tanıştıran projede bu kez konuk Romanya’ydı.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve eşi Lavinia Ochea, Berkin Elvan kreşini ziyaret ederek keyifli zaman geçirdi. Çocukların Romanya ile ilgili sorularına içtenlikle cevap veren Gabriel Sopanda ve Lavinia Ochea çifti panoya çocukların kendi elleriyle yaptığı resimleri yapıştırdı.

Büyükelçiliklerin kültür ataşelikleri işbirliği ile gerçekleşen projede, farklı ülkelerin coğrafi, sanatsal, bilimsel, sosyal ve kültürel özellikleri anlatılıyor. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunan etkinlikte konuk ülkeRomanya’nın kültürel özellikleri anlatıldı. Büyükelçilik görevlileri çocuklara bir de sürpriz yaptı. Görevliler çocuklara, baharın gelişini müjdeleyen ve bir Romen geleneği olan Martişor’u simgeleyen bileklik ve rozet hediye ettiler.

Romanya’nın kültürel yapısının simgelendiği objelerin de yer aldığı etkinlik sonunda Büyükelçi ve eşi çocuklarla geçirdiği güzel günü ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.