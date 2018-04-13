Çankaya Belediyesi kreşlerine 2018-2019 yılı okul öncesi eğitim dönemi için başvurular 24 Nisan’da başlıyor

Son 4 yılda Çankayalılara 7 yeni kreş kazandırarak 1500 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi, kesin kayıtları bu yıl da noter huzurunda çekilecek kurayla belirleyecek.

Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmet vermesinden dolayı yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşleri ne 2018-2019 eğitim dönemi için başvurular 24 Nisan- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 4 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreş te 1500 çocuğa okulöncesi eğitim imkanı sunuyor.

24 NİSAN’DA BAŞLAYACAK SÜREÇ 29 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri , yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesi nde 24 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’a kadar sürecek başvuruların ardından 6 Haziran’da noter çekilişi yapılacak. Noter çekiliş sonuçları ise 8 Haziran’da Belediye’nin internet sayfasından ilan edilecek.

2015 doğumlu 36 aylık çocuklar ile halen Çankaya Belediyesinde eğitimine devam eden üst yaş grubu çocuklar için yapılabilecek başvurular, gitmek istedikleri kreşlere yapılacak. Başvurularda anne, baba ve çocuğun kimlik fotokopisi ile anne-babanın maaş bordrosu istenecek.

NOTER KURASI İLE KESİN KAYIT HAKKI

14 Mayıs-1Haziran tarihleri arasında yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmenin ardından noter çekilişi, Çankaya Belediyesi 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda 8 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 11-29 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2015 doğumlu çocuklar, 10 Eylül 2018’de, devam eden üst yaş grupları ise 17 Eylül 2018 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.



AZ GELİRLİLER İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATI

Düşük gelirli aileler için de ücretsiz eğitim fırsatı sunan Çankaya Belediyesi, bu kapsamda başvuracaklardan; anne-baba çalışıyorsa maaş bordroları, çalışmıyor ise SGK’dan kaydı yoktur yazısı, Nüfus Müdürlüğü’nden vukuatlı nüfus kayıt örneği, kira kontratı fotokopisi, çocuğa ait fotoğraf, ikametgah belgesi ve ücretsiz başvurusu gerekçesini anlatan dilekçe istenecek.

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine başvurular için ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinden alınabiliyor.