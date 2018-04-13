  • BIST 109.774
  • Altın 176,308
  • Dolar 4,0860
  • Euro 5,0394
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C

Çankaya Belediyesi kreşlerine 2018-2019 yılı okul öncesi eğitim dönemi için başvurular 24 Nisan’da başlıyor

»
Çankaya Belediyesi kreşlerine 2018-2019 yılı okul öncesi eğitim dönemi için başvurular 24 Nisan’da başlıyor
Son 4 yılda Çankayalılara 7 yeni kreş kazandırarak 1500 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi, kesin kayıtları bu yıl da noter huzurunda çekilecek kurayla belirleyecek.

Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmet vermesinden dolayı yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerine 2018-2019 eğitim dönemi için başvurular 24 Nisan- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 4 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte 1500 çocuğa okulöncesi eğitim imkanı sunuyor.

 

24 NİSAN’DA BAŞLAYACAK SÜREÇ 29 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesinde 24 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’a kadar sürecek başvuruların ardından 6 Haziran’da noter çekilişi yapılacak. Noter çekiliş sonuçları ise 8 Haziran’da Belediye’nin internet sayfasından ilan edilecek.  

2015 doğumlu 36 aylık çocuklar ile halen Çankaya Belediyesinde eğitimine devam eden üst yaş grubu çocuklar için yapılabilecek başvurular, gitmek istedikleri kreşlere yapılacak. Başvurularda anne, baba ve çocuğun kimlik fotokopisi ile anne-babanın maaş bordrosu istenecek.   

 

NOTER KURASI İLE KESİN KAYIT HAKKI

14 Mayıs-1Haziran tarihleri arasında yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmenin ardından noter çekilişi, Çankaya Belediyesi 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda 8 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 11-29 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2015 doğumlu çocuklar, 10 Eylül 2018’de, devam eden üst yaş grupları ise 17 Eylül 2018 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.

AZ GELİRLİLER İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATI

Düşük gelirli aileler için de ücretsiz eğitim fırsatı sunan Çankaya Belediyesi, bu kapsamda başvuracaklardan; anne-baba çalışıyorsa maaş bordroları, çalışmıyor ise SGK’dan kaydı yoktur yazısı, Nüfus Müdürlüğü’nden vukuatlı nüfus kayıt örneği, kira kontratı fotokopisi, çocuğa ait fotoğraf, ikametgah belgesi ve ücretsiz başvurusu gerekçesini anlatan dilekçe istenecek.

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine başvurular için ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinden alınabiliyor.  

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cebeci Bahar Evi sakinleri onlarca çam fidanı toprakla buluştu07 Nisan 2018 Cumartesi 12:02
  • Çankaya Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap ve berber gibi bir çok esnafı denetliyor07 Nisan 2018 Cumartesi 11:59
  • Çankaya Belediyesi, “Otizme Mavi Işık Yak” pankartını belediye binasına astı06 Nisan 2018 Cuma 12:41
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Oya Akın Yıldız Koleji Duvar Gazetesi’ni hazırlayan minik gazetecileri konuk etti06 Nisan 2018 Cuma 12:39
  • Çankaya Belediyesi, olası bir depreme karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla Deprem Simülasyon Merkezi’ne götürdü05 Nisan 2018 Perşembe 11:28
  • Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) sporun dominosu olmaya devam ediyor05 Nisan 2018 Perşembe 11:27
  • Çankaya Belediyesi dar gelirli vatandaşlara maddi destek sağlayacak “Çankaya Halk Kart” projesinin 3. Dönem başvuruları başladı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:34
  • Başkan Alper Taşdelen, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli öğrencileri makamında ağırladı03 Nisan 2018 Salı 11:48
  • Çankaya Belediye Meclisi 4. yılında görev alacak yeni encümen üyelerini belirledi03 Nisan 2018 Salı 11:47
  • Çankaya'da “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları Dikmen bölgesiyle başladı01 Nisan 2018 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim